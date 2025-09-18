¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Î¼ÂÁê ¡Ö¡íÎ®¤ì¡í¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¹·î17Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Áá¤¯Íè¤ÆÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¯¿®¤¬»ÈÌ¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¶ì¤¤²ô¤ò°û¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Î¤¢¤È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀº¿À¤Ï´¶Éþ¤ËÃÍ¤·¤¿¡£
¡¡¿Þ¤é¤º¤âºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ó¥¢¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡Ý£°¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï¼«¤é¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î·èÄêÎ¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤ó¤Êµå¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤âËá¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤ë"¤Ò¤È¤Ä¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¼¡¤Î»Ï¤Þ¤ê"¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Í½Áª¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥ê¥Ó¥¢¤ò²¼¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¡¢ÀÐÀîÍ´´õ photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤«¤é¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁê¸ßºîÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò°ú¤¤º¤ëµ¤ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢郄¶¶Íõ¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÐÀî¤¬°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬£±ËçÈ¾ÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨¥È¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Ä´À°ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¾¯¡¹ÉÔÄ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ÷¤µ¤ì¤¿¡×¤â¤Î¤òÂÇ¤Á¤¤ì¤ë¡£16¡Ý15¤«¤é¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤Ç»ë³¦¤¬³«¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÏÈà¤é¤·¤¤ÌµÅ¨´¶¤Ç¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Å¨¤Î¿´¤òºÕ¤¤¤¿¡£25¡Ý20¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï25¡Ý17¡¢25¡Ý12¤È¡¢´°¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¡¢郄¶¶Íõ¤¬¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥°¤ò¸«¤»¡¢ÀÐÀî¤¬·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢"¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼"¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Å¸³«¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Æü¡Ê¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¿´¤¬¤â¤¦ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¾è¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁê¼ê¤¬¶¯¹ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¾è¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤«¡£¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¾è¤êÊÖ¤»¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¯¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Û
¡¡Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Áª¼ê¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÐÀî¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÇºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ²¤½£²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤È·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·"¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë"¤È¤¤¤¦¸¥¿È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¨¥´¤ò¸«¤»¤Æ·èÄêÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë¤Ï¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£Âç²ñ¡¢Î®¤ì¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë"Î®¤ì"¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥ë¥³¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·......¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢À°Á³¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£Âç²ñ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤¬Àª¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÀª¤¤¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê......ËÍ¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î"Î®¤ì"¡Ê¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÇÁª¼ê¤¬Àï¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÐÀî¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥»¥ê¥¨£Á¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢·æ½Ð¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ê°ïºà¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Å°µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀÐÀî¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬Ç³¤¨Î©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬"¶¯¤¤¥Á¡¼¥à"¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤à£±Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤âÍè¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦È¿¾ÊÅÀ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤¤ì¤¿¤Î¤¬Í£°ì¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·É½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£"¤Ò¤È¤Ä¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¼¡¤Î»Ï¤Þ¤ê"¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Èà¤ÏÄº¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¼Ô¤·¤«ÇÒ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï14¿Í¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º£¸å¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡×
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤À¡£