¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÆñ¤·¤µ¡×
¡Ö£²Ëç¡ª¹Ô¤±¡ª¡×
¡¡À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ì¤Ð¾Ð´é¤Ç½¸¤Þ¤ë¡£»î¹ç¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬»þ¤Ë¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°ºÇ¸å¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤ò¹µ¤¨¤¿£¹·î£±£¶Æü¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤«¤é£¶ÂÐ£¶¤Î¥²¡¼¥à·Á¼°¤ä¡¢¥µ¡¼¥Ö¤È¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤é¤Î¥³¥ó¥ÓÎý½¬¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Î¥Ü¡¼¥ëÎý½¬¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥Ç¡¼¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÎý½¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È......¡£
Í½ÁªÇÔÂà¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¾¡¤Á¤¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿ÀÐÀîÍ´´õ¡¡photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¡£½éÀï¤Î¥È¥ë¥³¡¢£²ÀïÌÜ¤Î¥«¥Ê¥À¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë´Ö¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¯Áª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢¤Þ¤¿½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£±£µÊ¬¤Î¼«¼çÎý½¬»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¡¹¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¥µ¡¼¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥È¥¹¤Ê¤É¸ÄÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤È郄¶¶Íõ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÜ±º·ò¿Í¤Ï¼«¼çÎý½¬¤ò¤»¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤ò¤É¤¦Àï¤¦¤«¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÂç²ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´À¤ò¿¡¤¤¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µÜ±º¤â¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð......¡×¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éé¤±¤Æ¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤Ê¤ì¤Ð·ù¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼¡¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤È£±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÊý¡¹¤äÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ó¥¢Àï¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¹¥¼é¤Ë¤ï¤¿¤êÌöÆ°¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿µÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢郄¶¶¤ä¾®ÀîÃÒÂç¤Î¹¥¼é¤¬²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¡¢¤³¤ÎÂç²ñ½é¤á¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±ÊÏª¸µµ©¤â¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¡¢¹â¤¤·èÄêÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³ÂÐ£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£³»î¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ñ½°¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ç¾¤ÎÀÐÀî¤Ï³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤À¤±¸«¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÄø±ó¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¡£º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤òµ¡¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿郄¶¶Íõ¡Û
¡¡½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡¢¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡££´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¤«¤é¡¢£²Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ø³«ºÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÇ¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ø´ø´±¤¬Âå¤ï¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤ØÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬Âå¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤âÊÑ²½¤ÎÇ¯¡£¤µ¤é¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë²¤½£Àª¤Î½Ð¾ìÏÈ¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ð¾ì¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï²¼°Ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ä¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤òÍÊ¤·¤¿¶¯¹ë¹ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¹ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð°ìµ¤¤Ë¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ëÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬£µ°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿ÆüËÜ¤â¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È²¼Ñî¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¹ñ¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£½éÀï¤Î¥È¥ë¥³¤¬¸«¤»¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤òÄÉ¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¡£¶¯Îõ¤«¤Ä¥³¡¼¥¹¤ÎÉý¤â¹¤¤¥µ¡¼¥Ö¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¹¶·â¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹¶·â¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡£Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤ÇÎ®¤ì¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼êÄË¤¤£±ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¼¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥ë¥³Àï¤ò½ª¤¨¤¿郄¶¶¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¡¢£²Æü¸å¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¡Ö¹¶¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¡×¤ÈÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¥µ¡¼¥Ö¤Ç¹¶¤á¤¤ì¤º¡¢·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¤Î¹¶·â¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢²¿¤È¤«¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇËÉ¤®¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¹¶·â¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤â¤í¤È¤â¤»¤º¤ËÃ¡¤¹þ¤à¡£ÅÀº¹°Ê¾å¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬½ªÈ×¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÚÀÐÀîÍ´´õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÆñ¤·¤µ¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤È½½Ê¬¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤Î·àÅª¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢ËÜÍè¤ÏÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¡ÖÉ½¾´Âæ¡×¤È¤ÏÄø±ó¤¤Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÍîÃÀ¤âÂç¤¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤â¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÅìµþ¸ÞÎØ¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ä©Àï¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢´°À®·Á¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ã¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬Éð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¿ºÙ¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤Î°ã¤¤¡£¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÀÐÀî¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤¹¤ëÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Î½éÇ¯ÅÙ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤â»î¹ç¿ô¤¬Áý¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Åö½é¤«¤é¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤«¤é¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤Ï¥Æ¥£¥ê¤µ¤ó¡Ê¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¡Ë¤Îµá¤á¤ë¥Ð¥ì¡¼¤ä¡¢¥Æ¥£¥ê¤µ¤ó¤ÎÊý¿Ë¤òÃµ¤ë»þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ÎÇ¯¤æ¤¨¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥£¥ê¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤»¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢µ¯ÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¹µ¤¨¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÂ¤¤¤â¤¢¤ë¡£´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ì¤ÐÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤«¤Ã¤¿¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¡Ë¥Ö¥é¥óÁ°´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥ê¤µ¤ó¤Ï¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ëµ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºâ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤ÎÀè¤Ë¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡£ÀÐÀî¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£Ë¾¤ó¤À·ë²Ì¤ÈÂçÉý¤Ë°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡¢Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à°Ê¾å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ØÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¤È¤â¤Ë´î¤Ó¡¢Èá¤·¤à¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ªÀï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£²£±»þ£´£°Ê¬³«»Ï¤È¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿£²£³»þ¤ò¤¹¤®¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀ¼±ç¤äÇï¼ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥³¡¼¥ë¤¬»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¯¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢Á°¤Ø¡½¡½¡£
¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ä±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡£