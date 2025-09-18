¥¤¥»¥¨¥Ó¤ÎÌ©µùÁê¼¡¤° ÃæÅÚº´Ä®¤È¹âÃÎ»Ô¤ÎÃËÀ2¿Í¤ò¸¡µó¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥¤¥»¥¨¥Ó¤ÎÌ©µù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î12Æü¡¢¸©¤ÏÃæÅÚº´Ä®¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤È¹âÃÎ»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤ò¡¢¶Øµù´ü´ÖÃæ¤Ë¥¤¥»¥¨¥Ó¤òÊá³Í¤·¤¿¸©µù¶ÈÄ´À°µ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡µó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µù¶ÈÄ´À°µ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â²¬·´ÃæÅÚº´Ä®¤Îµù¶È¤ÎÃËÀ(70)¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î12Æü¸áÁ°6»þ15Ê¬º¢¡¢ÃæÅÚº´Ä®¤ÎÀÄÌÚºë¤ÈÂçÄÅºëÉÕ¶á¤Î³¤°è¤Ç½ä²óÃæ¤Î¸©¤Î¼èÄùÁ¥¤¬¥¦¥¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥«¥´¤ò»È¤¤µù¤ò¹Ô¤¦ÉÔ¿³¤ÊµùÁ¥¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¸©µù¶ÈÄ´À°µ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤Î54ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
9·î12Æü¸á¸å8»þº¢¡¢¹õÄ¬Ä®¤Î¾åÀî¸ý¹Á¤ÎËÉÇÈÄéÉÕ¶á¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©¤Î¿¦°÷¤¬ÄéËÉ¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó1É¤¤òÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÄà¤ê´È¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥»¥¨¥Ó¤òÊá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥»¥¨¥Ó¤Ï5·î1Æü¤«¤é9·î15Æü¤Þ¤Çµù¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï6¤«·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤â¤·¤¯¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Ü¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£