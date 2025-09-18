Èø´ØºÌÈþÍª¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåJFEÀ¾ÆüËÜ¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤¹19Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£22Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê22¡áJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î½øÈ×¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤¬Â³¤¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¤Çº£µ¨½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8°Ì¡£2½µÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾õÂÖ¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÇº¤ó¤Ç¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èø´Ø¤ÏJFE¥¹¥Á¡¼¥ë½êÂ°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåJFEÀ¾ÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±þ±çÃÄ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï1²óÀï16»î¹ç¡Ë¤Ç½é¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î12·î¤Ë²ñ¼Ò¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌîµåÉô°÷¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤°¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀ¨¤¤¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯´ò¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£22Ç¯Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢23Ç¯¤Ï7°Ì¡¢ºòÇ¯¤Ï11°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¹¥ÁêÀÂç²ñ¡£Â¾¶¥µ»¤«¤é¤Î»É·ã¤â¼õ¤±¡¢º£µ¨½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£