ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¡¡»³²¼¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÖÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢18Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë»³²¼¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿ôÆü´Ö¡¢²óÉü¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢³°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥¢¤È²óÉü¤Î´ü´Ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËËÜÆüµ¢ºå¤µ¤»¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡º´Æ£µ±¤Ï17Æü¡¢18Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£18Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎý½¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡