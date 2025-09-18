元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が17日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、活動休止中のフワちゃんに強烈な“ラブコール”を送る場面があった。

24年3月をもって執筆業を引退した鈴木氏だったが、今年8月に「鈴木おさむに全部ハナシます!!」というYouTubeチャンネルを立ち上げた。第1弾として「ホリエモンの逮捕は冤罪なのか?20年前の真実をドラマで再現しました」とのタイトルで動画をアップし、放送内でも「BANされるかもしれないです」と“過激さ”をアピールしていた。

そこで「今後は何をアップしていく?」と質問されると、鈴木氏は「“僕の前で全部話す”っていうこと。テレビだと、芸能人が復活するときは“この番組”っていうのがあったんですけど、そういうのがなくなってきたので。それがもしYouTubeで作れるなら」と返す。

「たとえば広末涼子さんが来て、僕の前だったらしゃべってもいいみたいな」といい「だから、俺はフワちゃんだなって。日テレの番組で、佐久間（宣行）さんが“フワちゃんが復帰するなら、ここだな”って言ってたから、俺はすぐに“フワちゃん、違う!ここだ!”って。戻るんだったら、どこかでしゃべるべきだなと思うんですよ」と、熱いラブコールを送っていた。