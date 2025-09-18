＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】超かわいい“人気キャラ”が描かれた懸賞旗

熱戦が続いている大相撲九月場所。そんな中、人気力士の取組前に登場した懸賞旗のデザインに相撲ファンは熱視線。快進撃が止まらない国民的アニメの主要キャラの姿に「めっちゃかわいい！」「めちゃいいじゃんー！」など歓喜の声が上がった。

それは前頭八枚目・宇良（木瀬）の取組前の出来事。人気漫画「ちいかわ」の主要キャラクターであるうさぎのイラストが描かれた懸賞旗が登場したのだ。そこには「ウララララ」という文言と共に、元気に跳ねる様子が描かれている。

これを目の当たりにした視聴者は「ウララララキター」「ちいかわ映してくれてありがとー！」「ちいかわ懸賞〜」「ちいかわきたー」「待ってましたうさぎ」など歓喜の声を上げた。

迎えた前頭六枚目・草野（伊勢ヶ濱）との取組で宇良は引き落としで白星。宇良は4勝目を上げ、草野は3敗目を喫した。宇良が懸賞を受け取った後、実況を務めていた清野茂樹アナウンサーは「宇良がちいかわからの懸賞金を受け取りました」と冷静にアナウンスしていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）