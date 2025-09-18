ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ö°úÂà¤·¤è¤¦¤È¡×Å¾¿¦¹½ÁÛÌÀ¤«¤·ÁûÁ³¡ÖÂ»¼º¥Ç¥«²á¤®¤ë¡×¡Ö¶»¶ì¤·¤¤¡×£Ø¤ÎÀ¼
16Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬17Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¸å¤Î¤³¤È¡¢°úÂà¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¼¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀµÄ¾¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢³ÚÅ·¤Î¹Êó¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Çú¾Ð¡£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢ÇµÌÚºä¤ËÁ´Éô¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤2Ç¯Á°¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Â´¶È¸å¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡£¤â¤À¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤´±ï¤ò´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢Åìµþ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¯¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤¬·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÆ§¤ß»ß¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³ÚÅ·¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Û¤ÉÍÇ½¤Ê¹Êó¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢µåÃÄ¤È¤·¤ÆÂ»¼º¥Ç¥«²á¤®¤ë¤è¤Ê¡×¡Öµ×ÊÝ¤Á¤ã¤ó¤Û¤ÉºÍÇ½¤â¤¢¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢°ì»þ´ü¤Ï°úÂà¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«...¡×¡Öµ×ÊÝ¤Á¤ã¤óANN¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ÝÇ½³¦°úÂà¤·¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤Ê¡¡Â´¶È¸å¤â¾¯¤·¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç°Â¿´¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡¢¡¢¼¡¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ï30ºÐ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê¤¯¤Ü¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë7·î14Æü¡¢µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£°¦¾Î¡Ö¤¯¤Ü¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡£16Ç¯9·î²ÃÆþ¤Î3´üÀ¸¡£ÅìËÌÃÏÊýµòÅÀ¤Î¡ÖÀç·ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×CM¤Ë½Ð±é¡£¾®3¤«¤éÃæ3¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤ò·Ð¸³¡£161¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£