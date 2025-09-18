近藤千尋「長女に頼りまくりな私」8歳娘との密着ショット公開「ワンオペお疲れ様です」「素敵な親子」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの近藤千尋が9月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との密着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】近藤千尋、8歳長女と密着
近藤は「ワンオペ続きで疲労困憊」とつづり、「そんな時長女に頼りまくりな私」と長女との2ショットを公開。「いつもありがとうね」と感謝を伝えている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「ワンオペお疲れ様です」「長女ちゃんしっかりしてる」「素敵な親子」「可愛らしい写真に癒される」「いつも見てます」「娘さん優しいね」といったコメントが寄せられている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】近藤千尋、8歳長女と密着
◆近藤千尋、長女との仲睦まじい写真を公開
近藤は「ワンオペ続きで疲労困憊」とつづり、「そんな時長女に頼りまくりな私」と長女との2ショットを公開。「いつもありがとうね」と感謝を伝えている。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「ワンオペお疲れ様です」「長女ちゃんしっかりしてる」「素敵な親子」「可愛らしい写真に癒される」「いつも見てます」「娘さん優しいね」といったコメントが寄せられている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】