岐阜市の「焼豚ジョニー」では、朝7時から本格焼豚入りのラーメンがワンコイン500円で楽しめます。分厚いチャーシューが7枚ものりながら学生も通いやすい価格で、地域の人々の朝を元気に彩っています。

■チャーシュー7枚に煮卵も…朝7時から楽しめる驚きの500円ラーメン





岐阜市にある「焼豚ジョニー」は、朝7時から11時まで限定でワンコインラーメンを提供しています。

チャーシューが7枚にネギ、さらに煮卵まで付く充実ぶりで、店内には朝から高校生の姿もあります。

高校生：

「学校前です。500円だとワンコインなのでうれしいです」



お店側も学生への思いを込めています。



焼豚ジョニーの担当者：

「学校が近くにあり、朝から来やすい500円。部活前の子たちも来ていると思うので、お肉食べてエネルギーつけて学校生活に臨んでもらいたい」

もちろん大人にも人気です。



客：

「ちょうどいい量で。ガッツリしていてうれしい」



なかでも多くの客が絶賛するのがチャーシューです。

客：

「お肉もホロホロで柔らかい」



別の客：

「ホロホロしていてチャーシューがおいしかった」

■秘密は“うなぎのタレ”… 3日間かけて仕上げるこだわりチャーシュー





この店はラーメン店ではなく“焼豚専門店”。だからこそチャーシューにはこだわっています。鶏ガラやニンニク、ショウガ、ネギなどと一緒に豚バラ肉を1時間半じっくり煮込み、さらにオリジナルの醤油ベースのタレで30分煮込んで味を染み込ませます。

その後、タレとともに3日間寝かせてようやく完成。この味の決め手となるタレには、実は秘密がありました。



焼豚ジョニーの担当者：

「別にうなぎ屋もやっていて、そのタレを改良してチャーシューを作りました。塩味のバランスや甘さをどこまで付けるかは調整した」



タレは、2024年秋のオープン以来、うなぎ同様に“継ぎ足し継ぎ足し”で仕上げています。

店自慢のメニューは、厚切りチャーシューの上に目玉焼きをのせた迫力満点の「焼豚玉子定食ダブル」（1300円）。

ワンコイン朝ラーメンの麺は細麺と太麺から、味は醤油、味噌、豚骨醤油の3種類から選べます。午前7時から11時まで楽しめます。

こだわりの焼豚と学生に優しい価格設定が、多くの人を朝から笑顔にしています。



2025年9月9日放送