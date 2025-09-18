タレは継ぎ足し継ぎ足し…専門店がつくる焼豚7枚に煮卵入りで『500円』朝7時から楽しめる激安ラーメン
岐阜市の「焼豚ジョニー」では、朝7時から本格焼豚入りのラーメンがワンコイン500円で楽しめます。分厚いチャーシューが7枚ものりながら学生も通いやすい価格で、地域の人々の朝を元気に彩っています。
■チャーシュー7枚に煮卵も…朝7時から楽しめる驚きの500円ラーメン
岐阜市にある「焼豚ジョニー」は、朝7時から11時まで限定でワンコインラーメンを提供しています。
チャーシューが7枚にネギ、さらに煮卵まで付く充実ぶりで、店内には朝から高校生の姿もあります。
高校生：
「学校前です。500円だとワンコインなのでうれしいです」
お店側も学生への思いを込めています。
焼豚ジョニーの担当者：
「学校が近くにあり、朝から来やすい500円。部活前の子たちも来ていると思うので、お肉食べてエネルギーつけて学校生活に臨んでもらいたい」
もちろん大人にも人気です。
客：
「ちょうどいい量で。ガッツリしていてうれしい」
なかでも多くの客が絶賛するのがチャーシューです。
客：
「お肉もホロホロで柔らかい」
別の客：
「ホロホロしていてチャーシューがおいしかった」
■秘密は“うなぎのタレ”… 3日間かけて仕上げるこだわりチャーシュー
この店はラーメン店ではなく“焼豚専門店”。だからこそチャーシューにはこだわっています。鶏ガラやニンニク、ショウガ、ネギなどと一緒に豚バラ肉を1時間半じっくり煮込み、さらにオリジナルの醤油ベースのタレで30分煮込んで味を染み込ませます。
その後、タレとともに3日間寝かせてようやく完成。この味の決め手となるタレには、実は秘密がありました。
焼豚ジョニーの担当者：
「別にうなぎ屋もやっていて、そのタレを改良してチャーシューを作りました。塩味のバランスや甘さをどこまで付けるかは調整した」
タレは、2024年秋のオープン以来、うなぎ同様に“継ぎ足し継ぎ足し”で仕上げています。
店自慢のメニューは、厚切りチャーシューの上に目玉焼きをのせた迫力満点の「焼豚玉子定食ダブル」（1300円）。
ワンコイン朝ラーメンの麺は細麺と太麺から、味は醤油、味噌、豚骨醤油の3種類から選べます。午前7時から11時まで楽しめます。
こだわりの焼豚と学生に優しい価格設定が、多くの人を朝から笑顔にしています。
2025年9月9日放送