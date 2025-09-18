【巨人スタメン】1番丸は神宮球場で打率.450 2番キャベッジ＆5番岸田は今月好調 先発は森田
◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト - 巨人（18日、神宮球場）
リーグ6位ヤクルトと対戦する同3位巨人のスタメンが発表されました。
両チームの対戦成績は16勝7敗で、すでに今季の勝ち越しを決めている巨人。
1番の丸佳浩選手は今季神宮球場では打率.450と当たっており、前日の試合でも2安打を記録。続く2番キャベッジ選手も今月の打率.340と好調。
クリーンアップは3番に首位打者争いをしている泉口友汰選手、4番に主砲・岡本和真選手、5番に今月の打率.348と好調の岸田行倫選手を起用。
そして6番に中山礼都選手、7番にリチャード選手、8番に浦田俊輔選手が入っています。
先発は森田駿哉投手。ここまでの成績は8試合に登板して3勝3敗、防御率2.86。ヤクルトとの今季対戦成績は3試合に登板して2勝1敗、防御率3.31となっています。
▽両チームのスタメン
【巨人】
1（左）丸佳浩
2（中）キャベッジ
3（遊）泉口友汰
4（三）岡本和真
5（捕）岸田行倫
6（右）中山礼都
7（一）リチャード
8（二）浦田俊輔
9（投）森田 駿哉
1（右）並木秀尊
2（遊）長岡秀樹
3（左）内山壮真
4（三）村上宗隆
5（一）オスナ
6（二）山田哲人
7（捕）中村悠平
8（中）岩田幸宏
9（投）高橋奎二