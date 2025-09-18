◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト - 巨人（18日、神宮球場）

リーグ6位ヤクルトと対戦する同3位巨人のスタメンが発表されました。

両チームの対戦成績は16勝7敗で、すでに今季の勝ち越しを決めている巨人。

1番の丸佳浩選手は今季神宮球場では打率.450と当たっており、前日の試合でも2安打を記録。続く2番キャベッジ選手も今月の打率.340と好調。

クリーンアップは3番に首位打者争いをしている泉口友汰選手、4番に主砲・岡本和真選手、5番に今月の打率.348と好調の岸田行倫選手を起用。

そして6番に中山礼都選手、7番にリチャード選手、8番に浦田俊輔選手が入っています。

先発は森田駿哉投手。ここまでの成績は8試合に登板して3勝3敗、防御率2.86。ヤクルトとの今季対戦成績は3試合に登板して2勝1敗、防御率3.31となっています。

▽両チームのスタメン

【巨人】

1（左）丸佳浩

2（中）キャベッジ

3（遊）泉口友汰

4（三）岡本和真

5（捕）岸田行倫

6（右）中山礼都

7（一）リチャード

8（二）浦田俊輔

9（投）森田 駿哉

【ヤクルト】1（右）並木秀尊2（遊）長岡秀樹3（左）内山壮真4（三）村上宗隆5（一）オスナ6（二）山田哲人7（捕）中村悠平8（中）岩田幸宏9（投）高橋奎二