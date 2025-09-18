「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）

阪神は２試合連続で「４番・一塁」は大山、「５番・遊撃」は木浪が先発出場する。この日、出場登録されたヘルナンデスが「６番・三塁」。６月２８日のヤクルト戦以来の「６番・三塁」での出場となる。

前夜の同戦で今季初めてベンチメンバーから外れた佐藤輝は、２試合連続でベンチ外となった。

試合前に取材に応じた山下トレーナーは佐藤輝について「いろいろ心配していただいているが、状態としては疲労が溜まっている。コンディション不良のため、数日間回復にあててもらなわいとダメかなというところで外してもらってます」と説明。ケアと回復の期間を優先するために１８日中に帰阪させるとした。

先発は大竹。前回１１日のＤｅＮＡ戦では完封勝利で８勝目を挙げた。３年連続２桁勝利へ、望みをつなぐ一戦となる。

試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・右翼 森下

４番・一塁 大山

５番・遊撃 木浪

６番・三塁 ヘルナンデス

７番・左翼 中川

８番・捕手 坂本

９番・投手 大竹

【広島】

１番・中堅 中村奨

２番・左翼 ファビアン

３番・遊撃 小園

４番・一塁 モンテロ

５番・右翼 末包

６番・二塁 菊池

７番・三塁 佐々木

８番・捕手 石原

９番・投手 高