ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR内房線 全線運転再開 倒木の影響で一時運転見合わせ

JR内房線 全線運転再開 倒木の影響で一時運転見合わせ

2025年9月18日 17時44分

TBS NEWS DIG

JR東日本によりますと、千葉県の内房線は佐貫町と上総湊の間で倒木があった影響で、佐貫町と岩井の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時10分ごろに運転を再開しました。