JR東日本によりますと、千葉県の内房線は佐貫町と上総湊の間で倒木があった影響で、佐貫町と岩井の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時10分ごろに運転を再開しました。