ABEMAにて、9月21日（日）午後9時より『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズの第3弾を放送する。

本作は、第1弾として2023年に『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』が放送され、実業家のひろゆきこと西村博之氏と俳優の東出昌大が、アフリカ横断旅に挑戦。さらに2024年に放送した第2弾は『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』として、再び2人が南米横断にも挑んできた。

9月16日（火）に「ABEMA」の公式Xで、新シリーズ始動の文字とともに、短い動画が投稿された。動画内では「人生の沼に落ちた男」と称された誰かが、沼地をさまよい歩いたり、泳ぐ様子が公開されている。

X上では新シリーズを期待する声とともに、出演者予想が繰り広げられており、令和ロマン・くるま、アンジャッシュ・渡部建、クロちゃんなど芸人の名前も多く挙げられている。

さらにひろゆきも、「長期的にスケジュールの空いてる嫌われ者を、どこかに置いてくる企画が始まるよー。」「歩いてるので、乙武さんでは無い模様。」など反応。今後の正式な発表に注目が集まっている。