サントリーは２４日、ビール風味のノンアルコール飲料「ザ・ベゼルズ」を発売する。

健康志向の高まりを背景に市場拡大が続くノンアル飲料で、本格的なビールの味わいを求める客層を狙う。限定販売などを除き、ノンアルビールの新ブランドの全国発売は２０１０年の「オールフリー」以来１５年ぶり。

コンビニで３５０ミリ・リットル缶のオールフリーは税抜き１５９円前後で販売されているが、ベゼルズはより高価格になると想定している。年内の販売目標は４５万ケースとした。

これまでのノンアルビールと比べ飲みごたえを重視したのが特徴で、原料の配合などを見直し、ビールに近いうまみを再現したという。１８日に東京都内で行われた商品説明会で、サントリーの福本匡志ノンアル部長は「ビール好きにこそ満足してもらえる商品ができた」と強調した。

同社の調査によると、２４年のノンアル飲料市場は４５８４万ケースで、１０年前の約１・６倍の規模になったと推定している。２５年は前年比で３％拡大する見込みだ。ノンアルビールはノンアル飲料全体の８割近くを占めるが、「飲みごたえがほしい」といった意見も多く、各社が新商品の開発に力を注いでいる。