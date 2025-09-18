観月ありさ、“メッシュ＆巻き髪”で雰囲気ガラリ 新ヘアに反響続々「マブイ」「前髪…カッコえぇですゎ」「似合ってる〜」
俳優・歌手の観月ありさ（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。「髪色変えたよ」「久しぶりの巻き髪」と報告し、“雰囲気ガラリ”な新ヘアスタイルを披露した。
【写真】「マブイ」「カッコイイです！」“メッシュ＆巻き髪”で雰囲気ガラリな観月ありさ
「#メッシュ #ハイライトグレージュ #アッシュ #巻き髪」と変化を伝え、3枚の近影をアップ。「役のイメージにもピッタリ」と、出演作にあわせたイメチェンであることを明かしている。
ファンからは「やばい!!新しいありちゃんめっちゃ素敵です!!!かっこよさもあり、美しさもあり、おしゃれで最高です!!!」「ありさちゃん似合ってる〜」「マブイ」「カッコイイです！」「めっちゃ可愛い」「めっちゃ綺麗」「前髪…カッコえぇですゎ」「こんな髪型や色はドラマ『斉藤さん』以来かな？」「何の役か今から楽しみです」など、絶賛コメントが続々と寄せられている。
