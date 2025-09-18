平野綾、体に入れた“ヘナタトゥー”を披露「すご」「素敵」「お美しい」
声優で俳優の平野綾（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにヘナタトゥーやったよ」と報告し、出来上がりを披露した。
【写真・動画】「すご」体に入れた“ヘナタトゥー”を披露した平野綾
アニメのイベントでマレーシアを訪れていた平野。ひとつ前の投稿で「最終日は丸1日観光」と明かし、この日の投稿では、“ヘナタトゥー”を施した自身の手を披露した。
“ヘナタトゥー”とは、ヘナと呼ばれる植物の葉を乾燥させ粉末にしたものに、オイルや水を加えペースト状にしたもので女性の手や足などに模様を描き、肌を染めるボディアート。平野の左手の甲には、繊細なタッチで描かれた模様が施されており、入れている様子も写真で披露した。
「おばちゃん、『私からしたら難しいデザインなんてない』、言うてた。カッコよ笑」とエピソードを明かし、「おでこにヘナついちゃって取れなかった笑」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
この投稿にファンからは「すご」「素敵だねっ」「あや様お美しい」「ドリームキャッチャーかな」「久々にオフの綾ちゃんがたくさん見れて嬉しいです」「マレーシア満喫してね！」などのコメントが寄せられている。
