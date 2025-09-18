ベラ・ハディッドが入院中の写真を投稿 ファンから声援やお見舞いの声
ライム病との闘病を公表しているモデルのベラ・ハディッドが、インスタグラムにて病院のベッドで治療を受ける姿を公開。ファンから、お見舞いや声援が送られている。
【写真】ベッドの上で治療をしているベラ
現地時間9月17日にインタスタグラムを更新したベラは、「いつも音信不通になってごめんね。みんな大好きよ」と綴り、病院の窓から撮影した風景や、治療中の写真などを公開した。ライム病の治療とみえ、点滴チューブに繋がれ、酸素マスクをしてピースサインをする姿や、氷の袋をおでこに当てる写真、点滴ポートで輸血を受ける様子などがシェアされ、しゃがみこんでしまう姿や、泣きはらしたように見える写真もある。
ベラは2023年7月、ライム病が再発したため、仕事を休んで治療に専念すると公表。その翌月にはインスタグラムにて、「この病気になった小さな私は、大人になっても諦めていない私のことを、きっと誇らしく思うでしょう」と綴り、闘病に対する気持ちを告白。「恵まれた環境にいて、恩恵やチャンス、愛に囲まれているのに、これほど悲しく、具合が悪いことは、これまでの経験の中でも一番混乱することでした」と苦しい胸の内を明かしていた。
今回のベラの投稿に、姉のジジ・ハディッドは「大好きだよ！ あなたに相応しい強さと元気がすぐに戻ることを願ってる！！！！」と反応。母ヨランダ・ハディッドは、「ライムの戦士」と応援している。また、コートニー・カーダシアンやキャンディス・スワンポール、へレナ・クリステンセン、エル・マクファーソンらからいいね！ が贈られているほか、ファンからもお見舞いの声や心配の声が寄せられている。
あるユーザーは「お大事に。世界中がいつもミス・ベラ・ハディッドのことを待っている。心を強く持って」とコメント。ほかにも、「クイーン、愛しています。治療中のあなたのためにポジティブなエネルギーを送ります！」「あなたがライム病の治療のために何をしているか知りたい。私も同じ病気なんです、皆で助け合えたら嬉しい」「あなたは強くて勇敢」といった声が上がっている。
引用：「Bella Hadid」インスタグラム（＠bellahadid）
【写真】ベッドの上で治療をしているベラ
現地時間9月17日にインタスタグラムを更新したベラは、「いつも音信不通になってごめんね。みんな大好きよ」と綴り、病院の窓から撮影した風景や、治療中の写真などを公開した。ライム病の治療とみえ、点滴チューブに繋がれ、酸素マスクをしてピースサインをする姿や、氷の袋をおでこに当てる写真、点滴ポートで輸血を受ける様子などがシェアされ、しゃがみこんでしまう姿や、泣きはらしたように見える写真もある。
今回のベラの投稿に、姉のジジ・ハディッドは「大好きだよ！ あなたに相応しい強さと元気がすぐに戻ることを願ってる！！！！」と反応。母ヨランダ・ハディッドは、「ライムの戦士」と応援している。また、コートニー・カーダシアンやキャンディス・スワンポール、へレナ・クリステンセン、エル・マクファーソンらからいいね！ が贈られているほか、ファンからもお見舞いの声や心配の声が寄せられている。
あるユーザーは「お大事に。世界中がいつもミス・ベラ・ハディッドのことを待っている。心を強く持って」とコメント。ほかにも、「クイーン、愛しています。治療中のあなたのためにポジティブなエネルギーを送ります！」「あなたがライム病の治療のために何をしているか知りたい。私も同じ病気なんです、皆で助け合えたら嬉しい」「あなたは強くて勇敢」といった声が上がっている。
引用：「Bella Hadid」インスタグラム（＠bellahadid）