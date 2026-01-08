うっ血や血圧の現状に注意したい〜血液の巡りについて

休んでいそうで、実は休んでいない！？

駅の点字ブロックは頑丈だ。けど遠慮ないキャスターの衝撃で破損する。だから画期的なメンテナンス方法が開発されています。

人間の脚の方が、ずっと「やわ」です。乗り物に乗車している間くらいは休ませてあげたいですね。うっ血状態の緩和は、全身の血圧に関連しています。血の巡りを保ちつつ休養を取りたいものです。

長距離を移動する公共交通機関。新幹線や高速バスの各座席には、フットレストが折り畳まれています。足を床から若干高い位置に置く。すると、だるさが軽減されて楽になります。

座りっぱなしだと、太ももが圧迫され続けて血行が悪いままになる。足を上げることで、血流が改善されるのです。むくみの予防にも役立ちます。

新幹線のグリーン車両の座席にあるフットプレートは、両面使えたはず。靴を履いたままの面と脱いで足を置く面です。床のカーペットと同じ柄にしている面は、脱靴に不馴れな欧米人のためなのでしょうか？

特に高速バスのフットレストを使う時、靴を脱いで足を置きますよね。車内アナウンスでも、わざわざ脱靴を促されます。折り畳まれたプレート面は座席シートと同じ素材。

清潔なスペースを保つためでしょう。丁度家に上がる際に、玄関で靴を脱ぐ感覚です。ひと手間掛かるけど、日本人には受け入れやすい習慣です。

疲れたからだの休養に睡眠は欠かせない。

けど、異常なほど熱帯夜が続くと、ちゃんと眠れているのか？よくわからなくなる。

クーラーや扇風機のタイマーが切れれば、ほどなく目が覚めてしまう。

朝までぐっすりとは行かない。こんなからだの休ませ方で、果たして日中のパフォーマンスに影響しないだろうか？