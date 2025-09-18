【夫婦、小さなすれ違い…】布団が逆！覚える気ないでしょ！【第39話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、ある家事をめぐる夫婦の相違から起こった一件です。
妻「裏と表が逆になってる！」「布団のラベルタグは“左”にないと！」
寝室から聞こえる妻の怒りの声。その声を聞いた夫は苦笑い。
とにかくきっちり、決まったルールに従って布団の上下・裏表をセットしたい妻。それに対し、布団はキレイにセッティングしながらも上下・裏表は気にしない夫。少しくらいなら「妻に合わせてあげれば？」とも思いますが、とにかく指示が細かいようで……。毎回怒られる始末となっています。
夫の心の声「どっちでも変わらないよ〜」
怒りの妻にバレないように適当な返事はするものの、改善する気ナシの夫。妻は「また覚える気ない顔してる！」とさらにヒートアップ。これはいつまで経っても平行線かな……。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
