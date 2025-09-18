【台風情報】トリプル台風発生へ 新たに発生した「台風のたまご」熱帯低気圧は日本列島方面へ 16日間の天気シミュレーション 南シナ海で台風17号（ミートク）が発生 【気象庁・18日午後5時更新】
3個目の熱帯低気圧が発生
気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。
【画像を見る】トリプル台風発生か ひとつは日本列島方面へ 詳しい進路予想
熱帯低気圧は午後３時現在、ウェーク島近海を西に進んでいて、中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予想図は【画像①】の通りです。
今後の進路は？
「熱帯低気圧c」の中心は、
あす（１９日）午前３時にはウェーク島近海、
中心気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル
あす（１９日）午後３時までには台風になり南鳥島近海、
中心気圧は１００２ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２０日）午後３時には南鳥島近海、
中心気圧は９９４ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
２１日午後３時には南鳥島近海
中心気圧は９８５ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２２日午後３時には日本の東
中心気圧は９７５ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２３日午後３時には日本の東
進路は北北西で速度はゆっくり
中心気圧は９７５ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
の予想となっています。
２個目の熱帯低気圧は？
気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧b」が発生したということです。
熱帯低気圧bは、きょう（18日）午後3時、フィリピンの東にあって進路は西北西、中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルということです。
今後の進路予想図については【画像②】の通りです。
1個目の熱帯低気圧は「台風17号」に
熱帯低気圧aは、きょう（18日）午後3時に南シナ海で台風17号に発達しました。
中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
今後の予想進路は【画像③】の通りです。
今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる
今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。
今後の気象情報に注意してください。