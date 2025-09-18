USJ、11．19からクリスマス・イベント開催！ 今年は心温まるナイト・ショーが新登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）~2026年1月4日（日）までの期間限定で、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催。今年のパークのウインターシーズンは「今日は自分で飾るんだ」をテーマに展開され、至福のクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」が新登場する。
【写真】楽しみ！ 新登場する至福のクリスマス・ナイト・ショー
■2つのエンターテインメントが新登場
今冬、新たなクリスマス・エンターテイメントとして登場するのは、光や雪に包まれ、心温まるクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」と、キラキラとしたきらめきと温かさがあふれるクリスマス・マーケットやキャラクターをモチーフにしたクリスマス・フードが勢ぞろいする、心もお腹も“幸せ”で満たされるフードフェス「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」。
■心温まるショーが初開催
「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」は、「グラマシーパーク」で1日2回開催される約30分間の新クリスマス・ナイト・ショー。
パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、巨大スクリーンやキャンドル、ランタンなど光の演出が華やかな夜のショーです。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、実力派シンガーやダンサーたちと、クリスマスを祝福する豪華なステージを繰り広げる。
さらに、クライマックスには、ステージで輝くキャンドルやランタンと、会場のゲストが灯すライトが溶け合うようにきらめくそう。雪がふりそそぎ輝く光に包まれる中、夜空にパイロが打ち上がり、心温まる物語が幸せなフィナーレを迎える。
■冬のフードフェスも初めて！
華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスも、この冬、初開催。
クリスマス・マーケット（ニューヨーク・エリア）、スタジオ・スターズ・レストラン（ハリウッド・エリア）などで、スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップされ、その時の気分やシーンにあわせてメニューをコーディネートできるのだという。なお、クリスマス・マーケットは12月30日（火）までだ。
■人気のコンテンツも続々
そのほか、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、大好評のマッピング・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が今年も登場。
クリスマス衣装のミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティのスペシャル・グリーティングも開催されるほか、超ロックなシンギング・ショーがクリスマス仕様になった「パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜」も行われる。
加えて、パーク内ピーコック・シアターで開催の団体・企業向け人気プログラム「ユニバーサル・パーティ」のクリスマス特別バージョンが、3年ぶりに一般公開されることも決定。会場を華やかに彩るクリスマス装飾や音楽、クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを楽しむことができる。
今年は、クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとした瞬間に誰かと自分の幸せを比べて焦ったり、誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするようなクリスマスの過ごし方から、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案するというユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
この冬のパークに飛び込んで、ほかの誰でもない自分自身が輝き、自分史上“最幸”に心が満たされるクリスマスを楽しめることだろう。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J．K．Rowling
MINIONS TM ＆（C）2025 Universal Studios．
（C）Nintendo
TM and（C）2025 Sesame Workshop
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（C）2025 SANRIO CO．，LTD．APPROVAL NO．EJ5091102
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
【写真】楽しみ！ 新登場する至福のクリスマス・ナイト・ショー
■2つのエンターテインメントが新登場
■心温まるショーが初開催
「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」は、「グラマシーパーク」で1日2回開催される約30分間の新クリスマス・ナイト・ショー。
パークの仲間やエンターテイナーによるクリスマス・ソングやダンス、夜空に映える真っ白な粉雪や華やかなパイロ、巨大スクリーンやキャンドル、ランタンなど光の演出が華やかな夜のショーです。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々と登場し、実力派シンガーやダンサーたちと、クリスマスを祝福する豪華なステージを繰り広げる。
さらに、クライマックスには、ステージで輝くキャンドルやランタンと、会場のゲストが灯すライトが溶け合うようにきらめくそう。雪がふりそそぎ輝く光に包まれる中、夜空にパイロが打ち上がり、心温まる物語が幸せなフィナーレを迎える。
■冬のフードフェスも初めて！
華やかなイルミネーションやデコレーションで飾られたパークならではのフードフェスも、この冬、初開催。
クリスマス・マーケット（ニューヨーク・エリア）、スタジオ・スターズ・レストラン（ハリウッド・エリア）などで、スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップされ、その時の気分やシーンにあわせてメニューをコーディネートできるのだという。なお、クリスマス・マーケットは12月30日（火）までだ。
■人気のコンテンツも続々
そのほか、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、大好評のマッピング・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が今年も登場。
クリスマス衣装のミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティのスペシャル・グリーティングも開催されるほか、超ロックなシンギング・ショーがクリスマス仕様になった「パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜」も行われる。
加えて、パーク内ピーコック・シアターで開催の団体・企業向け人気プログラム「ユニバーサル・パーティ」のクリスマス特別バージョンが、3年ぶりに一般公開されることも決定。会場を華やかに彩るクリスマス装飾や音楽、クリスマス限定メニューを堪能しながら、世界トップレベルのエンターテイメントを楽しむことができる。
今年は、クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとした瞬間に誰かと自分の幸せを比べて焦ったり、誰かが自分を幸せにしてくれると期待したりするようなクリスマスの過ごし方から、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案するというユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
この冬のパークに飛び込んで、ほかの誰でもない自分自身が輝き、自分史上“最幸”に心が満たされるクリスマスを楽しめることだろう。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J．K．Rowling
MINIONS TM ＆（C）2025 Universal Studios．
（C）Nintendo
TM and（C）2025 Sesame Workshop
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（C）2025 SANRIO CO．，LTD．APPROVAL NO．EJ5091102
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．