¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÌîÈþÆà»Ò(45)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Âçºå¤Ç¥¢¥ì¥¯¥·¥ª¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¹çÆ±²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¹Ö±é²ñ¤Î»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¤È»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤éÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬½¸¤Þ¤êÍÍ¡¹¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Î¹Ö±é¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤ÏÀã¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¤â¾É¾õ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê°ã¤¦¡¢¤À¤«¤é¤³¤½´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤È¤³¤È¤óÏÃ¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤È»Ê²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÃæÌî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ëºß½»¤·¡Ö´Ýµµ»ÔÊ¸²½´Ñ¸÷Âç»È¡×¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀèÀ¸Êý¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£