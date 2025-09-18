紙エプロン姿も可愛い！ 竹村真琴が食事会の仲良しショット公開 女子アナやタレントと大盛り上がり
竹村真琴が自身のインスタグラムを更新。「先日のご飯会」とつづり、望月理恵、藤澤響花との写真を公開した。
「三重テレビでゴルフ番組を一緒にやらせてもらっている望月理恵さんこともっちーさんと」「TEAMテーラーメイドのきょうかちゃんと一緒にご飯食べました」とつづり、番組『竹村真琴と望月理恵のビューティーゴルフ』で共演するフリーランスのアナウンサー望月理恵、そしてモデルやタレントとして活躍しテーラーメイドのゴルフアパレルのアンバサダーも務める藤澤響花との食事会であったことを明かした。「楽しかったぁ」と食事会のひとときを振り返りながら、「二人ともゴルフが上手なので次は一緒にゴルフしたいなぁ」と、ラウンドでの再会を心待ちにする言葉も。投稿には望月とのツーショットや、藤澤を交えたスリーショットがアップされ、望月との写真では食事中の紙エプロン姿も披露。華やかな交流の雰囲気と楽しげな様子が伝わってくる。この投稿にファンからは「ゴルフはせんかったんかーい」「次は是非三人でのラウンド姿が観たいでーす」「美人トリオです」と、さまざまなコメントが寄せられた。竹村は小学生時代から関西大会で優勝を重ね、中学生では全国大会で頂点に立つなど、ジュニア時代から注目されてきた。2009年にプロテストに一発合格後は、その実力と親しみやすいルックスで人気を集め、現在はレッスンやテレビ番組、ゴルフイベントなど多方面で活躍している。今後の活動からも目が離せない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
