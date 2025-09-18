稲見萌寧が今週解禁の新ボールを即投入 お気に入りのポイントは「ほどよい硬さ」
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 事前情報◇18日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞不振からの脱出を目指す稲見萌寧が今週から“解禁”される新ボールを投入する。用具契約を結ぶブリヂストンスポーツの「TOUR B XS」の新モデルで、男子ツアー、シニアツアーとも今週の試合がお披露目となる。
【前夜祭フォト】セキ・ユウティンのチャイナドレスがすごい
やわらかい打感を好む稲見はこれまでも同じ「XS」を愛用していたが、「今のボールはやわらかすぎて、替えなきゃいけないと思いながら使っていた」。硬めの「TOUR B X」も使用していたが、来年発売予定の新しい「XS」を5月の「ブリヂストンレディス」で初めて試打したところ、替えることを即断即決。今週の解禁日を首を長くして待っていた。「Xだとやっぱり硬すぎる。パターの部分で初速が速く、打感も硬い。フェースからボールが離れる感じがすごくあるので、ラインに乗せられなかった。でも、新しいXSはほどよい硬さで、ちょうどいい。吸いつき感もあって、初速はゆっくりだけど伸びていく。イメージ通りに打てるし、いいと思います」東京五輪銀メダリストの稲見がボールに求めるのは、「パターの転がり」一点のみ。「スピン量とかは別に…って感じですね。そこにこだわりはないです」。コロナ禍で統合された2020-21年シーズンは平均パット数（パーオンホール）2位の1.77とグリーン上での抜群のパフォーマンスが賞金女王に輝く大きな原動力となった。今季はここまでメルセデス・ランキング109位と苦しんでいるが、「パターの部分では大きいと思う」。新ボールで、まずはパッティングから輝きを取り戻していく。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
