◇ア・リーグ マリナーズ5―7ロイヤルズ（2025年9月17日 カンザスシティ）

マリナーズは17日（日本時間18日）、敵地でのロイヤルズ戦に逆転負け。連勝が10で止まり、ア・リーグ西地区首位から陥落した。

先発・ミラーが初回2死から連打を浴びると、ペレスに先制3ランを浴びるまさかの立ち上がり。それでも2回以降は相手打線を抑え、5回3失点と踏ん張った。

打線は3点を先制された直後の2回、先頭・ポランコが四球で出塁し、ダイヤモンドバックスからトレード期限の7月末に移籍したスアレスが今季46本目となる2ランで反撃。すぐさま1点差に迫った。

2―3の7回にはスアレスの二塁打を足がかりに1死三塁からガーバーの中犠飛で同点。3―3の8回にはクロフォードに11号ソロが飛び出し、勝ち越しに成功した。

ところが、4―3の8回、4番手・ブラッシュが誤算。先頭・ペレスに四球を与えると、次打者・フレージャーに逆転2ランを被弾。さらにジェンセンにも適時打を許すなど、この回一挙4点を失い、4―7とされた。

3点を追う9回にスアレス、ネーラーの連打で一発出れば同点の好機をつくったが、カンゾーンが痛恨のニゴロ併殺。この間に1点を返したものの反撃もここまでで逆転負けを喫した。

前日2打席連発となる55、56号を放った主砲・ローリーは4打数1安打もノーアーチだった。

マリナーズは前日まで3年ぶりの10連勝を飾り、ア・リーグ西地区首位だったが、0・5ゲーム差で追っていたアストロズがこの日、レンジャーズに勝利したため、首位陥落となった。

同地区は依然として激戦が続いている。