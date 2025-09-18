ABEMA『世界の果てに、○○置いてきた』第3弾 「人生の沼に落ちた男」に予想相次ぐ
これまで実業家のひろゆきこと西村博之氏と俳優・東出昌大が2シリーズにわたって出演してきた、ABEMAのバラエティー番組『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズの第3弾が、21日午後9時より放送される。
【動画】ヒントは「人生の沼に落ちた男」→予想相次ぐ
「ABEMA」の公式Xでは、新シリーズ放送決定の旨とともに、44秒の動画が公開。動画内では「人生の沼に落ちた男を、沼に置いてきた」という文字とともに、広大なジャングルのような沼地を歩いたり、川を泳いだりする男性の姿が映し出されている。
この投稿に対して、過去出演したひろゆきも「長期的にスケジュールの空いてる嫌われ者を、どこかに置いてくる企画が始まるよー」と反応。
Xでは顔の見えない男性の姿について、「世界の渡部さん」「令和ロマンのくるま」「宮迫さん」「ひろゆき以外考えられない」などの出演を予想する声や、「新シリーズ楽しみ」「予想より遥かに過酷そう」「また日曜21時が楽しみ」など番組への期待が寄せられている。
