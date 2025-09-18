Mrs. GREEN APPLE、映画2作の“特別デザイン”ムビチケ発表 グッズ付も、全国256館で11・28公開
Mrs. GREEN APPLEが11月28日、2本の映画を公開する。ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』とドキュメンタリー映画（タイトル後日発表）の2本で、このたび本編カットをビジュアルに起用したムビチケが公開。先行販売が決定した。
【画像】Mrs. GREEN APPLE映画2作、前売り券＆グッズほか…詳細
また9月22日月曜後6時より、パンフレットやスペシャルグッズが付いた豪華セット仕様での販売も決定。両作品の魅力を余すことなく凝縮した劇場パンフレットが、2作品のムビチケ2枚とセットで事前販売される。セット購入した人に、映画公開の前週にあたる11月21日から順次発送される予定。
なお、上映劇場は全国256館に決定。ライブフィルム＆ドキュメンタリーが全て同じ劇場でセット鑑賞可能となる。ライブフィルムは60館のIMAXスクリーンも合わせた計316館にて上映される。
ライブフィルムは、7月26・27日に神奈川・横浜の野外特設ステージで開催された圧巻のステージパフォーマンスをIMAX上映で体感できる内容。2日間で約10万人の観客を動員し、WOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も行われ、会場、配信とビューイングのトータル約30万人以上が視聴した公演となる。
もう1本の映画はドキュメンタリーで、タイトルは後日発表。彼らの「今」と「その先」を追った内容となる。
なお“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX上映”は日本人アーティストとしては史上初。デビュー10周年を迎えた彼らを、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した企画となる。
【ムビチケ前売券 販売情報】
●パンフレット付きムビチケ前売券（カード）
正式名：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』パンフレット＋ムビチケ前売券（カード券2枚）
価格：6700円（税込）
発売日：9月22日（月）18時
購入場所：TOHO theater STORE
11月中旬より順次発送、劇場公開日前日の11月27日(木)までにお届け。
※セットで購入の方には特典付き（特典は数量限定・内容は後日発表）
※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定。
※本商品の受付は11月14日（金）まで。
※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれる。
●グッズ付きムビチケ前売券（カード）
正式名：MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）＋ムビチケ前売券（カード券2枚）
価格：7470円（税込）
発売日：9月22日（月）18時
購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online
※グッズの単品販売はなし。11月26日（水）より順次お届け。
※本商品の受付は10月15日（水）まで。
※『ムビチケ』は株式会社ムービーウォーカーの登録商標。
●ムビチケ前売券（カード）
価格：ライブフィルム：3000円（税込）／ドキュメンタリー：1500円（税込）
※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）を10月31日（金）より販売予定。
