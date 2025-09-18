NEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÀ¼¤¬¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¥´¥Á¶¦±é¼Ô¡¡ÁÇ´éÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Î¤Þ¤Þ¡×
¡¡NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î¶¦±é¼Ô¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤«¤é¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈºÇ¶á¤è¤¯¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤À¼¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁýÅÄ¤È²¬Â¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎ¾Ã¼¤ÎÀÊ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óËÜÈÖÃæ¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÏÁ´ÉôÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤È¤«¡È¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡¢ºÇ¶á¡Ä¤¢¤ì¸«¤¿¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÎÙ¤Î¿Í¤â¥®¥êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¥´¥Á¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î»þ¤â¤«ºÙ¤¤À¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÀ¼¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÄã¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÀ¼ÎÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¶ÚÆù¤¬·ã¼å¤Ê²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£