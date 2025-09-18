■これまでのあらすじ

“子どもを産まない”という選択をまったく理解できず、友人と揉めてしまった主人公。同様の理由でSNSも大炎上。友人に嫌われたかもしれないというショックと、過去の投稿から自宅を特定されたかもしれないという恐怖に怯えながら過ごしていると、心配した友人たちが訪ねて来てくれた。ライフステージの変化や価値観の違いを受け入れられず、「同じ」「お揃い」にこだわる主人公と話し合っていくが…



■これだけは伝えたい■友人たちの反応は？■一定の理解は示す■ただ、これだけは許せない主人公がよく使う「同じ」「一緒」「お揃い」という言葉。友人の言うとおり“命”に対して使う言葉でないですよね。お願いだからこれ以上、変なことを言わないほしいです…(尾持トモ)