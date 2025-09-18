日本ダービー４着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は毎日王冠（１０月５日、東京・芝１８００メートル）で引き続き武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。

京成杯オータムＨ１１着だったエリカエクスプレスは秋華賞（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）で武豊騎手と初コンビを組む。名古屋城Ｓを勝ったテーオーパスワードはシリウスＳ（９月２７日、ダート２０００メートル）で重賞初制覇に挑む。同レースにはルクスフロンティアも出走予定。鞍上は武豊騎手。

ジュンブロッサムは連覇を狙う富士Ｓ（１０月１８日、東京・芝１６００メートル）で石川裕紀人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝とコンビ。

スパーキングレディーＣ５着のアンモシエラはレディスプレリュード（１０月７日、大井・ダート１８００メートル）へ。

丹頂Ｓ２着でコーフィールドＣ・豪Ｇ１（１０月１８日、コーフィールド・芝２４００メートル）に出走するゴールデンスナップの鞍上は引き続き浜中俊騎手＝栗東・フリー＝に決定。メルボルンＣ・豪Ｇ１（１１月４日、フレミントン・芝３２００メートル）への転戦も予定している。

セントウルＳ１５着のモズメイメイは京阪杯（１１月３０日、阪神・芝１２００メートル）が目標。

チャレンジＣ２着のグランヴィノスは鳴尾記念（１２月６日、阪神・芝１８００メートル）を視野。

６月１５日の函館新馬を勝ったルージュサウダージはりんどう賞（１０月４日、京都・芝１４００メートル）へ向かう。