Í§É÷¤¬£´¾¡ÌÜ¡¡¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£¸¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËËëÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìÁ°Æ¬£±£¶ËçÌÜ¡¦Í§É÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬À¾½½Î¾£³ËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇË¤ê½øÈ×¤ò£´¾¡£±ÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§É÷¤Î¾ì¹ç¡¢£²¼ïÎà¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÆü¤Ï°¤¤¤Ï¤¿¤¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÄ¹¤¯Á°¤Ë°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¸å¡¢ÎÉ¤¤¤Ï¤¿¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²²óÏ¢Â³¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶ì¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁ°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ò£´¾¡£±ÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿±¦É¨¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£±¦É¨¤Î²¼¤Ë¤ÏËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥±¥¢¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö±¦Â¤è¤ê¤â¼´¤Ë¤Ê¤ëº¸Â¤ÎÊý¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËèÆü¡¢Éô²°¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤«¤é¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£²£°£±£¹Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê£±£±¾¡£´ÇÔ¡Ë°ÊÍè¤ÎËëÆâ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤À¡£