ロッテ・美馬学投手が１８日、本拠のＺＯＺＯで引退会見に臨んだ。

スーツ姿で会見場に姿を見せると、晴れ晴れとした表情で応答した。引退を決めたのは８月末から９月上旬。リハビリをしても状態が上向かない中、球団から引退試合を打診されて、気持ちの整理がついたという。

１５年間の野球人生を振り返り「あっという間でした。つらいこともたくさんありましたが、日本一になったり、ＦＡをさせてもらって２球団目にいけたりとか、本当に幸せな思いもたくさんできました」と笑顔。「一番の思い出は日本一になれたことです」と楽天時代に２勝してＭＶＰに輝いた、１３年の巨人との日本シリーズを野球人生のハイライトに挙げた。

会見後には中大の後輩、沢村から花束を受け取った美馬は、３０日の古巣・楽天戦（ＺＯＺＯ）で引退試合に臨む。

◆美馬 学（みま・まなぶ）１９８６年９月１９日、茨城県生まれ。３８歳。藤代から中大、東京ガスを経て２０１０年ドラフト２位で楽天入り。１３年の巨人との日本シリーズでは２勝を挙げて日本一に貢献し、ＭＶＰを獲得。１９年オフ、ＦＡでロッテに移籍した。通算成績は２６６登板で８０勝８８敗、防御率３・９４。１６９センチ、７５キロ。右投左打。