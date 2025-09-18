国民民主党・玉木雄一郎代表が１８日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では自民党総裁選に向けた動きを特集した。

衆参ともに少数与党状態の現在、自民新総裁は誰が選出されても、総理大臣になれる確約はなく、政権を担っても野党との関係が不可欠。協力関係を結ぶ相手は事実上、国民民主か日本維新になると指摘されている。

番組で「ポスト石破、誰となら組める？」の質問に、玉木氏は「まずは紙まで作って合意した公党間の合意を守れるかどうか。まずは合意書。誠実に守っていただくというのが必要条件だと思います」と指摘。昨年１２月に自民、公明、国民民主が「１０３万円の壁」などで３党合意。３幹事長が以下２点で合意書を交わした。

（１）いわゆる「１０３万円の壁」は、国民民主党の主張する１７８万円を目指して、来年から引き上げる。

（２）いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。

しかし、玉木氏は現状約束が守られていないと訴え、石破茂政権には一切協力しないと公言していた。

番組で、総裁選に出馬する小林鷹之氏が打ち出した「定率減税」について聞かれると、玉木氏は「今後の論戦で詳細を見ていきたいが、新しいことやるよりも３党の公党合意なんで、同じ所得税の減税だったら、まず約束したことをやってください」と牽制した。

小林鷹之氏は、国民民主の「１０３万円の壁引き上げ」の前に立ちはだかった「ラスボス」こと宮沢洋一会長が率いる自民党税制調査会の聖域とされる「インナー」と呼ばれる幹部。