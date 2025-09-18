【ロフト】今なら5％オフでお買い物できちゃう！お得な「ロフトクPLUS」は23日まで。

ロフトでは、2025年9月17日から23日までの期間、お買い物5％オフに加えてスタンプ2倍になる「ロフトクPLUS」を開催中です。

期間中は何度でも5％オフに

ロフトアプリ会員限定でお得になる「ロフトク」が、ロフトアプリ10周年記念として「ロフトクPLUS」にパワーアップ中。

ロフトク5％オフクーポンは、ロフトアプリに配信。期間中にクーポンを提示することで、何度でも利用可能です（1会計で税抜1000円以上のお買い物が対象）。

また、合計1000円（税抜）以上のお買い物で通常1日1個貯まるスタンプが、期間中なら2倍の2個貯まります。スタンプを6個貯めると、10％オフクーポンがもらえますよ。

対象店舗は、全国のロフト・ロフトネットストア・MoMA Design Store各店。神辺ロフトは、オープン記念ロフトク5％オフクーポンがあります。

なお、ロフトアプリの他のスタンプクーポン割引・特典・サービスとの併用は不可。

値下商品・配送料・加工修理代・レジ袋代・ラッピングサービス代・カタログギフト・Apple純正アクセサリなど、一部クーポンを利用できない商品や売り場があります。

気になる雑貨やコスメなどがある人は、お得な機会にゲットしてみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ