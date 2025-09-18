将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局の対局を行っている。注目の一戦は、夕食休憩を経て夜戦へ。解説棋士からは「“ド”が付くくらいの急所を迎えている」の声も上がっており、今後の展開から一手も目が離せない。

藤井王座の先勝で迎えた注目のシリーズ第2戦。本局は、出だしの端歩突きを起点として角換わりに進行した。互いの深い研究がぶつかり合う超ハイレベルの応酬は、ハイペースから一転、長考合戦に。盤上は白熱の終盤戦に突入しており、ABEMAの中継に出演した木村一基九段（52）からは「“ド”が付くくらいの急所を迎えている」とのコメントもあった。

ABEMAの「SHOGI AI」はわずかに藤井王座側に傾きを見せている。同じく解説を務める石田直裕六段（36）は、「お互いの玉が見えており、決着がついてもおかしくないくらいの終盤戦になっている。夜戦はお互い相手玉を追い続ける中でどちらが先に寄せるか、という感じになる」と今後の見どころを語っていた。

藤井王座が2勝目に向けて押し切るのか、伊藤叡王が反撃への道を見つけ出すのか。今後の展開に期待が高まっている。持ち時間は各5時間。

【夕食の注文】

藤井聡太王座・伊藤匠叡王 五目あんかけ焼きそば、黒ウーロン茶

【夕食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王座 1時間20分（消費3時間40分）

伊藤匠叡王 1時間32分（消費3時間28分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）