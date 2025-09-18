今年３月上旬に第２子を出産したタレント・菊地亜美が１６日、ＳＮＳを更新。「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる」というトップ女優とのランチをしたことを明かした。

２０２０年８月に第１子を出産した菊地。同じ２児ママの北川景子との笑顔の２ショットを添え、「５年前、長女を出産してまだ３ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことは今でも忘れません」と投稿した。北川は２０年９月７日に第１子長女の出産を発表し、昨年１月に長男を出産している。

菊地は「景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった♡」と感謝。その後、定期的に会ったり連絡を取るようになったそうで「景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に」と明かし、「今はお互い２人の子どものママになって、また違う視点で色んな話ができてとても楽しかった♡ 出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」とつづった。

そして「女優さんなのに、バラエティーに対する姿勢が本気すぎる景子さん。笑」「女優さんなのに、バラエティーでうまく返せなかったと凹む景子さん。（もちろんそんなの心配無用 笑）」と北川の素の人柄を明かした。今回の投稿には「ママ友だったとは♥！」「子供用マスクでこんなに顔が隠れるって、相当顔が小さい」「どんだけ小顔」「最高」などの声が届いている。

北川も自身のＸで２ショットを添え、「同時期に出産をし、同時期に復帰し、ご縁がずっと繋がっています」「＃亜美ちゃん ＃お話が面白すぎ ＃娘同士も仲良し ＃お迎えで解散」と飾らないママ友関係をにじませている。