「夫の出張中に酸っぱいものが食べたい」「今月も夫が出張に行くので、おかわりください」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「酸味を生かして」をテーマに、さわやかな酸味がおいしいメニューを西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「先月、夫の出張中に酸っぱいものが食べたいとリクエストした者です。今月も酸っぱいものが苦手な夫が出張に行くので、おかわりください」というもの。
そこで、「ささみの梅和え」「黒酢でカチャトーラ」「白身魚の煮込み レモン風味」を提案する。この中から作るのは、まろやかな酸味が「すごく絶妙なバランス！」とDAIGOも感動したこのメニュー！©️ABCテレビ
「黒酢でカチャトーラ」
＜材料（２人分）＞
鶏もも肉 300g
しめじ 50g
まいたけ 50g
黒酢 40ml
ブイヨン 60ml
トマトソース 80g
おろしにんにく 小さじ1/3
バージンオリーブ油 小さじ２
塩 適量
こしょう 適量
＜作り方＞
① しめじとまいたけは食べやすい大きさにほぐし、鶏もも肉は筋を切って６等分に切り、塩、こしょうをする。
② フライパンにバージンオリーブ油を熱し、鶏肉を皮目から中火で約３分焼く。
③ 鶏肉に焼き色がついたら裏返し、しめじ、まいたけ、塩小さじ1/3を加えて更に中火で２分焼く。
④ ③に黒酢を加えて強火で煮つめ、ブイヨン、トマトソース、おろしにんにくを加え、蓋をして中火くらいで４分煮る。
⑤ ④に塩、こしょうをして味を調え、器に盛りつけて煮汁をかける。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGO「黒酢だけど、しっかりと洋風の料理になっていますね。酸味は感じるんだけど、黒酢が入っていると知らなかったら気がつかなそうなくらいのまろやかさ。味にコクも感じられてすごくおいしいです！」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
