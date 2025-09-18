引退試合後に、晴れやかな表情でファンに手を振る永里さん（中央）＝１５日、荻野運動公園

サッカー元女子日本代表ＦＷで２０１１年女子ワールドカップ（Ｗ杯）の優勝に貢献した厚木市出身の永里優季さん（３８）の引退試合が１５日、同市中荻野の荻野運動公園で開かれた。試合後、山口貴裕市長から永里さんに特別感謝状が贈られた。

永里さんは市立鳶尾小学校、同荻野中学校、県立厚木東高校（現・厚木王子高）を卒業。日本代表として銀メダルを獲得した１２年ロンドン五輪でも主力として活躍した。１５年Ｗ杯や０８年北京五輪にも出場している。

引退試合は、いずれもサッカー選手の妹・亜紗乃さん、兄・源気さんらが発起人となって開催した。

澤穂希さんや川澄奈穂美さんら元日本代表らでつくる女子の「なでしこフレンズ」チームと、源気さんら男子の「優季フレンズ」チームが対戦。和やかな雰囲気で進行しながら、永里さんの元にボールが集まり、永里さんはハットトリックを達成。約１６００人のファンから温かい声援が送られた。

試合後の引退セレモニーでは山口市長が「永里さんのサッカーはこの荻野運動公園で始まり、五輪２回、Ｗ杯に２回出場し、われわれに感動と勇気を与えてくれた」とたたえた。永里さんは「サッカーをやり抜いたことは私の自信になった。何一つサッカー人生に後悔はありません」とあいさつした。