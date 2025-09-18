本物そっくりでかわいいディズニープリンセスの『パックンチョ』がリップ＆前髪クリップになって登場！

化粧品やキャラクター雑貨の製造販売を行う粧美堂は、2025年9月18日現在、森永製菓が販売するディズニープリンセスデザインの『パックンチョ』をモチーフにした「リップクリーム」と「前髪クリップ」を発売しています。

『パックンチョ』のディズニープリンセスデザインがグッズに

リップクリームと前髪クリップの2種が登場。

・パックンチョ シークレットマスコット付きリップクリーム

ディズニープリンセスたちがプリントされたパックンチョ型チャームがセットになったリップクリームです。

無香料で使いやすく、保湿成分（シアバター）配合で唇をしっかりうるおしてくれます。

価格は990円。

デザインは全14種類。

・パックンチョ シークレット前髪クリップ

本物のパックンチョそっくりのデザインとサイズ感で、存在感抜群の前髪クリップです。

価格は770円。

デザインは全14種類。

いずれも、どのデザインが入っているかはお楽しみです。また、パックンチョは入っていません。

全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式オンラインストアで購入できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部