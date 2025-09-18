本物そっくりでかわいいディズニープリンセスの『パックンチョ』がリップ＆前髪クリップになって登場！
化粧品やキャラクター雑貨の製造販売を行う粧美堂は、2025年9月18日現在、森永製菓が販売するディズニープリンセスデザインの『パックンチョ』をモチーフにした「リップクリーム」と「前髪クリップ」を発売しています。
『パックンチョ』のディズニープリンセスデザインがグッズに
リップクリームと前髪クリップの2種が登場。
・パックンチョ シークレットマスコット付きリップクリーム
ディズニープリンセスたちがプリントされたパックンチョ型チャームがセットになったリップクリームです。
無香料で使いやすく、保湿成分（シアバター）配合で唇をしっかりうるおしてくれます。
価格は990円。
デザインは全14種類。
・パックンチョ シークレット前髪クリップ
本物のパックンチョそっくりのデザインとサイズ感で、存在感抜群の前髪クリップです。
価格は770円。
デザインは全14種類。
いずれも、どのデザインが入っているかはお楽しみです。また、パックンチョは入っていません。
全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式オンラインストアで購入できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部