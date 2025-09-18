日立ハイテクにベルギー出身のPFが加入…インサイドもアウトサイドもこなす点取り屋

　9月17日、Wリーグフューチャー所属の日立ハイテククーガーズは、新外国籍選手のローレ・デヴォスとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。


　現在26歳でベルギー出身のデヴォスは185センチのパワーフォワード。ベルギーの年代別代表を経験し、コロラド州立大学を卒業後はヨーロッパやオーストラリアのチームを渡り歩いた。昨シーズンはアイスランドでプレーし、34試合に出場。平均約34分のプレータイムで、1試合平均22.5得点10リバウンド3.4アシスト2.5スティールをマークした。


　今回の発表に際し、デヴォスは「日本に来て、クーガーズファミリーになれたことがとても嬉しいです。今シーズンのチーム目標達成に貢献できるように、チームの一員として頑張ります。皆様の応援が私たちの力になります。会場で皆様にお会いできることを心から楽しみにしています」とコメントしている。


◆■Wリーグ 新外国籍選手一覧

▼デンソー・アイリス

#10／センター／アニマム・ジャックダニエル(フィリピン）


▼ENEOSサンフラワーズ

#11／センター／プレッチェル・レイン・アシュテン（アメリカ）


▼トヨタ自動車アンテロープス

#24／センター／シュック・カイリー・アネット（アメリカ）


▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ

#22／センター／チドム・オデラ（アメリカ・ナイジェリア）


▼アイシンウィングス

#3／パワーフォワード／アミラ・ジャネイ・コリンズ（アメリカ）


▼日立ハイテククーガーズ

#35／パワーフォワード／ローレ・デヴォス（ベルギー）


▼三菱電機コアラーズ

#15／パワーフォワード／ジョセリン・テイト（アメリカ）

#22／センター／サイーシャ・ゴリー（アメリカ・ハンガリー）



