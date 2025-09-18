好きな味を思う存分食べられる！業スーマニア推し「大容量商品」4選
業務スーパーに通い始めて早20年以上という、料理家の東山広樹さん。地元にオープンしてすぐ親御さんと一緒にわくわくしながら足を運んだそう。そんな東山さんが愛してやまない「大容量商品」を教えてもらいました。また、業スーマニアの間で注目を集めている「馳走菜（ちそうな）」も必見です！
料理家。東京農業大学醸造科学科出身ならではの調理科学に基づいたX（@h_gashiyama）での投稿は常に話題に。今春、東京・神保町に「餃子の肉太郎」をオープン。
■【東山さんが厳選】これさえ買っておけば間違いなしのアイテム
■たらふく食べるぞ「ロマン食材」
こんなに入っててこの値段!? 業スーの大容量商品はやっぱり最高。好きな味を思う存分心ゆくまで。
＜杏仁豆腐＞
やさしい甘みと杏仁の香りがふわっと広がる
人気商品がリニューアル。「杏仁豆腐ってお店で食べると、もの足りなくてもっと食べたくなりますよね。でもこれを買えば大丈夫。1kgってすごすぎ（笑）」。1kg \311
＜えびピラフ＞
お店で食べたあの味を自宅で手軽に
「ピラフって手間がかかるから家ではなかなか作れない憧れの味。満腹になるまで食べたいと願っていたところ、見つけちゃいました。えびもプリプリで感無量」。1kg \570
＜ぜんまい水煮＞
さっと使えて旬の味わいそのまま
「こんなに使い切れないかも、と思うでしょ？ でも心配ご無用。ナムルにすればマジでぺろっといけちゃいます。たっぷり食べられてハッピーと思うはず」。1kg \1,058
【COOKING POINT】
ごま油でぜんまい水煮とおろしにんにくを一緒に炒めて、絶品ナムルに。水けをしっかりと飛ばすのがコツ。
＜業務用ハム＞
見た瞬間ニヤけるマンガ級サイズのビッグハム
「誰しもが一度は憧れたことがある、丸かじりハム。厚切りにしてハムカツにしてもよし、フライパンでさっと焼きつけてもよし」。2.1kg \2,006
■業スーの総菜ショップ「馳走菜」って知ってる？
今、業スーマニアの間で注目を集めているのが、店内で作った総菜やお弁当、そしてスイーツを販売している「馳走菜（ちそうな）」。フライや太巻きのバイキングなど、テンションが上がるラインナップです。取り扱い店舗はHPで確認を。今後店舗数を増やしていく予定だそう。
魅惑の品揃えで、迷いまくり＆興奮気味の東山さん。
驚くほどボリューミーな「ぶっとい太巻き」（1本 \408）。
揚げ物の誘惑がたくさん！
※店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージは異なります。7/16時点の税込み価格を表記しています。
＊ ＊ ＊
超料理マニアな料理人と自負する東山さんが、愛してやまない業スー商品。コスパだけでなく味もピカイチなのでしょう。試してみたくなりますね！
撮影／よねくらりょう 編集協力／高田真莉絵
文＝徳永陽子