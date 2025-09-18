好きな味を思う存分心ゆくまで食べられる！コスパ◎の業スー大容量商品


業務スーパーに通い始めて早20年以上という、料理家の東山広樹さん。地元にオープンしてすぐ親御さんと一緒にわくわくしながら足を運んだそう。そんな東山さんが愛してやまない「大容量商品」を教えてもらいました。また、業スーマニアの間で注目を集めている「馳走菜（ちそうな）」も必見です！

教えてくれたのは▷東山広樹さん


料理家。東京農業大学醸造科学科出身ならではの調理科学に基づいたX（@h_gashiyama）での投稿は常に話題に。今春、東京・神保町に「餃子の肉太郎」をオープン。

■【東山さんが厳選】これさえ買っておけば間違いなしのアイテム

■たらふく食べるぞ「ロマン食材」

こんなに入っててこの値段!?　業スーの大容量商品はやっぱり最高。好きな味を思う存分心ゆくまで。

＜杏仁豆腐＞

若かりし頃業スーでよく買った商品！やさしい甘みと杏仁の香りがふわっと広がる


人気商品がリニューアル。「杏仁豆腐ってお店で食べると、もの足りなくてもっと食べたくなりますよね。でもこれを買えば大丈夫。1kgってすごすぎ（笑）」。1kg \311

＜えびピラフ＞

お店で食べたあの味を自宅で手軽に


「ピラフって手間がかかるから家ではなかなか作れない憧れの味。満腹になるまで食べたいと願っていたところ、見つけちゃいました。えびもプリプリで感無量」。1kg \570

＜ぜんまい水煮＞

さっと使えて旬の味わいそのまま


「こんなに使い切れないかも、と思うでしょ？　でも心配ご無用。ナムルにすればマジでぺろっといけちゃいます。たっぷり食べられてハッピーと思うはず」。1kg \1,058

【COOKING POINT】

ごま油でぜんまい水煮とおろしにんにくを一緒に炒めて、絶品ナムルに。水けをしっかりと飛ばすのがコツ。

＜業務用ハム＞

見た瞬間ニヤけるマンガ級サイズのビッグハム


「誰しもが一度は憧れたことがある、丸かじりハム。厚切りにしてハムカツにしてもよし、フライパンでさっと焼きつけてもよし」。2.1kg \2,006

■業スーの総菜ショップ「馳走菜」って知ってる？

今、業スーマニアの間で注目を集めているのが、店内で作った総菜やお弁当、そしてスイーツを販売している「馳走菜（ちそうな）」。フライや太巻きのバイキングなど、テンションが上がるラインナップです。取り扱い店舗はHPで確認を。今後店舗数を増やしていく予定だそう。

魅惑の品揃えで、迷いまくり＆興奮気味の東山さん


驚くほどボリューミーな「ぶっとい太巻き」（1本 ￥408）


驚くほどボリューミーな「ぶっとい太巻き」（1本 \408）。

揚げ物の誘惑がたくさん！


揚げ物の誘惑がたくさん！

※店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージは異なります。7/16時点の税込み価格を表記しています。

超料理マニアな料理人と自負する東山さんが、愛してやまない業スー商品。コスパだけでなく味もピカイチなのでしょう。試してみたくなりますね！

撮影／よねくらりょう　編集協力／高田真莉絵

文＝徳永陽子