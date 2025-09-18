ビートレンドが株主優待制度の新設と２５年１２月期業績予想の下方修正を発表 ビートレンドが株主優待制度の新設と２５年１２月期業績予想の下方修正を発表

ビートレンド<4020.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年１２月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、Ａｍａｚｏｎギフトカードなど交換できるデジタルギフトを保有株数１００株以上１０００株未満の株主には３０００円分、保有株数１０００株以上の株主には１万５０００円分贈呈する。



同時に、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を１２億４９００万円から１１億５９００万円（前期比０．３％増）へ、営業損益を４８００万円の赤字から１億３００万円の赤字（前期８０００万円の黒字）へ、最終損益を５０００万円の赤字から１億７００万円の赤字（同６０００万円の黒字）へ下方修正した。予定していた案件の納品計上までの遅れが発生したことや大規模なカスタマイズ開発が減少することが要因。また、中期経営計画の目標達成に向けて広告宣伝費やパートナー向け販売促進費の確保が必要となったことも損益を悪化させる。



