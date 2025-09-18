しろくまと一緒に、涼しく楽しく。夏の食卓に流しそうめん【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
バルコニーでも、キャンプでも。どこでも楽しめる【パール金属】のコードレス流しそうめん器がAmazonに登場!
パール金属の流しそうめん器は、家族みんなで囲んで楽しめる夏のレジャーアイテム。お山の頂上にはトッピングを載せられるスペースがあり、見た目にも華やかで、食卓を盛り上げる演出にひと役買ってくれる。
乾電池式のコードレス設計で、バルコニーや庭先はもちろん、キャンプやBBQなどのアウトドアシーンでも気軽に使用可能。
水流に乗って流れるそうめんをキャッチする楽しさは、子どもから大人まで笑顔を誘う。
可愛らしいしろくまのデザインに癒されながら、暑い季節を涼しく乗り切る。おうち時間にも、外遊びにもぴったりの一台。
