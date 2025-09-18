ColorEdge CS2740-Z

EIZO株式会社は、カラーマネジメント液晶モニターの新製品「ColorEdge CS2740-Z」「ColorEdge CS2731-Z」を9月25日（木）に発売する。既存の製品を強化し、「Display P3」などの色空間に対応した。

ともに27型のカラーマネジメント対応モニター。主にプロフェッショナル向けの「ColorEdge CG」シリーズに搭載していた映像制作用のカラーモードを追加。Apple製品の基準となる色空間「Display P3」や、映像制作規格に準拠した「DCI-P3」「BT.709」などの色域・ガンマを再現するカラーモードを利用できるようになった。

ColorEdge CS2740-Z

「ColorEdge CS2740」（2019年10月発売）のカラーモード追加版。DCI-P3の色域91%をカバーする。ちなみにAdobe RGBのカバー率は99%。

同時発表の「ColorEdge CS2731-Z」との主な違いは、4K UHD（3,840×2,160）の解像度に対応すること。

ベースモデルと同様、USB Type-C端子経由でのPC接続・60Wの電源供給が可能。

なお、HDR表示に対応した「ColorEdge CS2731-X」も2020年4月に発売済み。こちらもAdobe RGB 99%、DCI-P3 91％のカバー率をうたっている。

ColorEdge CS2731-Z

パネル：IPS（アンチグレア） 画面サイズ：27型 推奨解像度：3,840×2,160 視野角（水平・垂直）：178° 輝度：350cd/m2 コントラスト比：1,000:1 応答速度：10ms 色域：Adobe RGBカバー率99% 映像入力：USB Type-C（DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3）、DisplayPort（HDCP 1.3）、HDMI（Deep Color、HDCP 2.2/1.4） コンピュータ接続（アップストリーム）：USB 5Gbps（Type-C）×2、 USB 5Gbps（Type-B）×1 USBハブ（ダウンストリーム）：USB 5Gbps（Type-A）×2、USB 2.0（Type-A）×2 外観寸法：638×404.1～559.1×265mm 質量：約10.3kg 直販価格：199,100円

27型2,560×1,440ドットの「ColorEdge CS2731」をもとにした製品。カラーモードの追加が主な強化ポイントになる。

こちらもUSB Type-CでのPC接続・電源供給（60W）をサポートする。

ColorEdge CS2731-Z

パネル：IPS（アンチグレア） 画面サイズ：27型 推奨解像度：2,560×1,440 視野角（水平・垂直）：178° 輝度：350cd/m2 コントラスト比：1,000:1 応答速度：10ms 色域：Adobe RGBカバー率99% 映像入力：USB Type-C（DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3）、DisplayPort（HDCP 1.3）、HDMI（Deep Color、HDCP 1.4）、DVI-D（HDCP 1.4） コンピュータ接続（アップストリーム）：USB 5Gbps（Type-C）×1、 USB 5Gbps（Type-B）×1 USBハブ（ダウンストリーム）：USB 5Gbps（Type-A）×2、USB 2.0（Type-A）×2 外観寸法：638×404.1～559.1×265mm 質量：約10.1kg 直販価格：141,900円