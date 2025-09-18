timelesz寺西拓人初主演映画『天文館探偵物語』特報映像＆場面写真公開！訳ありのシングルマザーを演じる大原優乃の姿も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

寺西拓人（timelesz）が初主演を務める映画『天文館探偵物語』（11月21日より鹿児島県にて先行公開 / 12月5日より TOHO シネマズ日比谷他 全国公開）の特報映像、場面写真、追加キャストが一挙解禁となった。

■映画『天文館探偵物語』とは

南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』。

探偵業を営み、困ってる人たちを見過ごせない人情に厚い宇佐美蓮（寺西拓人）は、訳ありのシングルマザー・橋口凪（大原優乃）に手を差し伸べたことをきっかけに、相棒の健斗（肥後遼太郎）とともに、天文館界隈をめぐる再開発問題に巻き込まれていく――。

寺西は、本作の撮影当時、一俳優として初主演の抜擢を受けており、その後『timelesz project -AUDITION-』を経てデビュー。timeleszメンバーとしてキャリアが大きく動き出す直前の寺西を捉えた、貴重な作品となっている。

■スリリングな特報映像とシーン写真が公開

このたび、本作の特報映像とシーン写真が公開。

特報映像は、店の外の看板の下を覗き込む、探偵・宇佐美蓮（寺西拓人）の姿からスタート。今日も今日とて、脱走したペットの亀探しをする探偵たちの様子が描かれる。そして、シングルマザーの橋口凪（大原優乃）、相棒の健斗（肥後遼太郎）の姿が確認できる穏やかな日常から一変し、後半には蓮が自転車で必死に追いかけ、鬼気迫る凪の姿が。大きなトラブルを感じさせるスリリングな映像となっている。。

シーン写真では、アロハシャツに身を包み、明るく親しみやすい笑顔を見せる蓮や、凪と蓮の相棒・健斗（肥後遼太郎）が夜道で何かに追われる姿が明らかに。

さらに、スーツを着こなし不敵な表情で誰かを睨みつけている板倉靖幸（室龍太）、蓮と戦い口元から血を流す蒲生（高田翔）、携帯片手に険しい表情のヤクザ・吉田（西田聖志郎）、バーで不安げな様子を見せる有村（新名真郎）と凪、そして高級車で凪たちの前に立ち塞がる議員秘書の大森（SHIGETORA）、地元の有権者を説得する地方創生担当大臣・板倉雄馬（西岡徳馬 ※「徳」は旧字が正式表記）の会合の様子など、本作を彩るキャストたちの姿が明らかとなっている。

■映画情報

『天文館探偵物語』

11月21日（金）鹿児島県先行公開

12月5日（金）TOHO シネマズ日比谷他全国公開

主演：寺西拓人

出演：大原優乃 肥後遼太郎／室龍太 高田翔 原嘉孝（友情出演） ／SHIGETORA 西田聖志郎 新名真郎 ／西岡徳馬

監督・脚本：諸江亮

配給：アイエス・フィールド／S・D・P

(C)2025「天文館探偵物語」製作委員会

■関連リンク

映画『天文館探偵物語』作品サイト

https://tenmonkan-tantei.jp

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24