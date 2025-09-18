日経225オプション10月限（18日日中） 4万7000円コールが出来高最多1283枚
18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8893枚だった。うちプットの出来高が9719枚と、コールの9174枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の700枚（125円安280円）。コールの出来高トップは4万7000円の1283枚（100円高270円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
178 1 55000
268 +1 2 54000
103 +2 4 53000
184 +3 6 52000
302 +6 12 51000
891 +10 25 50000
914 +22 57 49000
1260 +43 120 48000
1283 +100 270 47000
57 +80 265 46875
31 +90 290 46750
37 +155 360 46625
1090 +130 380 46500
23 +140 395 46375
61 +120 415 46250
11 +190 510 46125
813 +175 530 46000 1440 -360 6
23 +185 540 45875
95 +165 585 45750
33 +170 630 45625
455 +170 665 45500 1150 5
2 +5 550 45375
86 +195 775 45250 1010 14
20 +180 875 45125
555 +270 950 45000 845 -275 332
4 +295 1050 44875 1000 -60 2
31 +265 1065 44750 765 -275 35
5 +285 1155 44625
35 +310 1240 44500 665 -225 112
4 970 44375 795 -65 22
10 +310 1380 44250 575 -140 83
2 -5 1120 44125 495 82
45 +430 1650 44000 500 -175 542
43750 445 -150 76
43625 400 -180 7
1 +30 1640 43500 365 -165 301
43375 355 -150 8
43250 335 -125 88
43125 305 -140 79
255 +355 2340 43000 280 -125 700
42875 270 -120 38
42750 255 -100 228
42625 230 -115 30
42500 215 -100 191
42375 200 -105 38
42250 195 -85 72
42125 175 -100 46
42000 165 -80 486
41875 165 -80 12
41750 155 -65 68
41625 145 -60 3
