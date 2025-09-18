　18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8893枚だった。うちプットの出来高が9719枚と、コールの9174枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の700枚（125円安280円）。コールの出来高トップは4万7000円の1283枚（100円高270円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 178　　　　　　　 1　　55000　
　 268　　　+1　　　 2　　54000　
　 103　　　+2　　　 4　　53000　
　 184　　　+3　　　 6　　52000　
　 302　　　+6　　　12　　51000　
　 891　　 +10　　　25　　50000　
　 914　　 +22　　　57　　49000　
　1260　　 +43　　 120　　48000　
　1283　　+100　　 270　　47000　
　　57　　 +80　　 265　　46875　
　　31　　 +90　　 290　　46750　
　　37　　+155　　 360　　46625　
　1090　　+130　　 380　　46500　
　　23　　+140　　 395　　46375　
　　61　　+120　　 415　　46250　
　　11　　+190　　 510　　46125　
　 813　　+175　　 530　　46000　　1440 　　-360　　　 6　
　　23　　+185　　 540　　45875　
　　95　　+165　　 585　　45750　
　　33　　+170　　 630　　45625　
　 455　　+170　　 665　　45500　　1150 　　　　　　　 5　
　　 2　　　+5　　 550　　45375　
　　86　　+195　　 775　　45250　　1010 　　　　　　　14　
　　20　　+180　　 875　　45125　
　 555　　+270　　 950　　45000　　 845 　　-275　　 332　
　　 4　　+295　　1050　　44875　　1000 　　 -60　　　 2　
　　31　　+265　　1065　　44750　　 765 　　-275　　　35　
　　 5　　+285　　1155　　44625　
　　35　　+310　　1240　　44500　　 665 　　-225　　 112　
　　 4　　　　　　 970　　44375　　 795 　　 -65　　　22　
　　10　　+310　　1380　　44250　　 575 　　-140　　　83　
　　 2　　　-5　　1120　　44125　　 495 　　　　　　　82　
　　45　　+430　　1650　　44000　　 500 　　-175　　 542　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 445 　　-150　　　76　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 400 　　-180　　　 7　
　　 1　　 +30　　1640　　43500　　 365 　　-165　　 301　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 355 　　-150　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 335 　　-125　　　88　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 305 　　-140　　　79　
　 255　　+355　　2340　　43000　　 280 　　-125　　 700　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 270 　　-120　　　38　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 255 　　-100　　 228　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 230 　　-115　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 215 　　-100　　 191　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 200 　　-105　　　38　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 195 　　 -85　　　72　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 175 　　-100　　　46　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 165 　　 -80　　 486　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 165 　　 -80　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 155 　　 -65　　　68　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 145 　　 -60　　　 3　