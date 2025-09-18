　18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3247枚だった。うちプットの出来高が1959枚と、コールの1288枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の256枚（45円安265円）。コールの出来高トップは4万6000円の295枚（220円高1015円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　+1　　　 3　　58000　
　　 6　　　+1　　　 4　　57000　
　　 5　　　+2　　　 7　　56000　
　　20　　　+5　　　13　　55000　
　　14　　 +11　　　23　　54000　
　 111　　　+9　　　32　　53000　
　　90　　 +17　　　56　　52000　
　 294　　 +27　　　91　　51000　
　 136　　 +45　　 155　　50000　
　　78　　 +70　　 255　　49000　
　 115　　+105　　 410　　48000　
　　56　　+155　　 660　　47000　
　　 3　　 +70　　 595　　46875　
　　 4　　 +50　　 620　　46750　
　　20　　+175　　 810　　46500　
　　 3　　 +25　　 695　　46375　
　　 8　　+200　　 940　　46250　
　 295　　+220　　1015　　46000　　1920 　　-320　　　 2　
　　21　　+235　　1215　　45500　　1680 　　　　　　　 1　
　　 3　　+310　　1510　　45000　　1375 　　-230　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44750　　1460 　　　　　　　50　
　　 1　　　　　　1470　　44500　　1200 　　-185　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44125　　1025 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 980 　　-190　　　61　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 830 　　-165　　　57　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 755 　　-115　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 700 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 745 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 590 　　-120　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 525 　　-125　　　15　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 510 　　 -95　　 189　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 435 　　-100　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 420 　　 -95　　　29　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 405 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 395 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 355 　　 -50　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 305 　　 -70　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 320 　　 -45　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 275 　　 -55　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 265 　　 -45　　 256　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 220 　　 -55　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 210 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 200 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 195 　　 -40　　　74　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 180 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 165 　　 -30　　　18　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 145 　　 -30　　　48　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 130 　　 -15　　 142　