日経225オプション11月限（18日日中） 4万6000円コールが出来高最多295枚
18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3247枚だった。うちプットの出来高が1959枚と、コールの1288枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の256枚（45円安265円）。コールの出来高トップは4万6000円の295枚（220円高1015円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +1 3 58000
6 +1 4 57000
5 +2 7 56000
20 +5 13 55000
14 +11 23 54000
111 +9 32 53000
90 +17 56 52000
294 +27 91 51000
136 +45 155 50000
78 +70 255 49000
115 +105 410 48000
56 +155 660 47000
3 +70 595 46875
4 +50 620 46750
20 +175 810 46500
3 +25 695 46375
8 +200 940 46250
295 +220 1015 46000 1920 -320 2
21 +235 1215 45500 1680 1
3 +310 1510 45000 1375 -230 16
44750 1460 50
1 1470 44500 1200 -185 2
44125 1025 5
44000 980 -190 61
43500 830 -165 57
43250 755 -115 25
43000 700 16
42750 745 1
42500 590 -120 1
42125 525 -125 15
42000 510 -95 189
41750 450 1
41625 435 -100 15
41500 420 -95 29
41375 405 5
41250 395 1
40875 355 -50 7
40500 305 -70 11
40375 320 -45 4
40125 275 -55 6
40000 265 -45 256
39500 220 -55 3
39250 210 2
39125 200 -25 1
39000 195 -40 74
38750 180 -25 5
38500 165 -30 18
38000 145 -30 48
37500 130 -15 142
