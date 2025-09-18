「誰も責められない」富士山頂より374ｍ高い会場でセレソンが敗北。一方“フィジカルモンスター”と化したボリビアが歓喜の大陸間プレーオフ進出【現地発】
試合後、アンチェロッティ監督は「欧州では絶対にありえない試合条件。チームスタッフは高地で試合をした経験があるから、彼らから助言を得て最大限の準備をした。しかし、大変な困難を味わった」と嘆息。「選手たちはベストを尽くした。誰も責められない」と唇を噛んだ。 今回の南米予選で、ボリビアはアウェーでは１勝８敗ながら、ホームでは５勝２分け２敗。地の利（高地の利）を生かしたわけだが、実は以前にもなかった隠し技を用いていた。 従来はラパスが試合地だったが、今予選の序盤で１勝２敗と不調だったことから、試合地をさらに513m高いエル・アルトへ変更。効果はてきめんで、ブラジル戦を含めて４勝２分けだった。 ボリビアが極端な高地で試合をして勝点を稼ぐことに対し、かつて南米では激しい議論があった。 ボリビア以外の南米諸国が、「ボリビアはラパスでホームゲームを開催することで不当な利益を得ている」と糾弾。07年、FIFAは「W杯南米予選の試合地の標高は2500m未満」とする規定を作った。しかし、これではエクアドルの首都キト（標高2850m）でも試合ができなくなる。エクアドルが激しく抗議し、FIFAは試合地の条件を「標高3000m未満」とした。しかし、ボリビアが「ラパスは事実上の首都であり、代表戦を開催する権利がある」と主張。最終的に、南米サッカー連盟が折れた。この結果、FIFAは試合地の標高に関する禁止規定を取り下げた。 ボリビアの名誉のために言及すれば、何も彼らは特別な高地を選んで試合をしているわけではない。首都はスクレだが、ラパスは政治、経済の中心地。そして、エル・アルトはラパスに隣接する都市で、89万人が暮らす。 セレソンは９月４日のチリ戦で３−０と快勝し、南米予選の順位を２位まで上げた。しかし、最終節で敗れたことで、一気に５位へ転落した。 ５月末にアンチェロッティが監督に就任して以降、チーム状態は上向きだ。それでも、南米５位という順位は屈辱的だ。予選の中盤までに勝点を落としたことが響いているが、「4150ｍの高地にやられた」のもまた事実である。文●沢田啓明 【著者プロフィール】1986年にブラジル・サンパウロへ移り住み、以後、ブラジルと南米のフットボールを追い続けている。日本のフットボール専門誌、スポーツ紙、一般紙、ウェブサイトなどに寄稿しており、著書に『マラカナンの悲劇』、『情熱のブラジルサッカー』などがある。1955年、山口県出身。