　18日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1260枚だった。うちプットの出来高が1209枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の238枚（3円安27円）。コールの出来高トップは5万5000円の24枚（7円高35円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　62500　
　　24　　　+7　　　35　　55000　
　　15　　 +80　　 310　　50000　
　　 7　　　　　　 850　　47000　
　　 4　　　　　　 850　　46625　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 930 　　-180　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 860 　　 -55　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 795 　　-155　　　15　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 725 　　-105　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 440 　　 -65　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 440 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 365 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 310 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 255 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 265 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 250 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 235 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 165 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35750　　 165 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32250　　　82 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　85 　　　-7　　 206　
　　　　　　　　　　　　　31750　　　82 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　31250　　　71 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　70 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　60 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　57 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　44 　　　-6　　　19　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　36 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　38 　　　-4　　 209　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　32 　　　　　　 122　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　27 　　　-3　　 238　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　22 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23500　　　21 　　　-3　　　64　
　　　　　　　　　　　　　20250　　　13 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　14 　　　+2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 8 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　17750　　　 8 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 6 　　　-4　　 145　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　13　


株探ニュース