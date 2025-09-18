日経225オプション12月限（18日日中） 2万5000円プットが出来高最多238枚
18日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1260枚だった。うちプットの出来高が1209枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の238枚（3円安27円）。コールの出来高トップは5万5000円の24枚（7円高35円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 62500
24 +7 35 55000
15 +80 310 50000
7 850 47000
4 850 46625
43000 930 -180 4
42500 860 -55 10
42375 795 -155 15
42000 725 -105 6
40000 440 -65 3
39750 440 1
39000 365 2
38750 310 1
38000 255 2
37750 265 5
37500 250 -10 5
37250 235 -20 5
36000 165 -25 1
35750 165 1
32250 82 1
32000 85 -7 206
31750 82 31
31250 71 1
31000 70 0 5
30000 60 0 13
29500 57 -7 1
28000 44 -6 19
27500 36 1
27000 38 -4 209
26000 32 122
25000 27 -3 238
24000 22 1
23500 21 -3 64
20250 13 50
20000 14 +2 3
18000 8 20
17750 8 5
17000 6 -4 145
10000 3 0 13
株探ニュース
